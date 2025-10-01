Luego de un operativo por parte de agentes de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas o No Localizadas, autoridades informaron la localización de una fosa clandestina en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los reportes, hasta el momento se han logrado recuperar 4 cuerpos del interior de dicha fosa, la cual, fue ubicada el pasado fin de semana en las inmediaciones de la entrada del fraccionamiento Parajes de San José.

Ante esto, la asociación Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, solicitó a la Fiscalía de Chihuahua brindar información clara y oportuna de este caso, a las familias de personas desaparecidas.

Localizan fosa clandestina en Ciudad Juárez, Chihuahua; recuperan 4 cuerpos

Este martes se informó que agentes ministeriales localizaron un cuerpo mas, el cual se encontraba en una fosa clandestina en Ciudad Juárez.

Se detalló que esta fue ubicada al interior de un lote baldío, a la entrada del fraccionamiento Parajes de San José, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al llevar a cabo la revisión correspondientes, los elementos ministeriales detectaron restos humanos al interior, los cuales estaban rodeados de basura, llantas y maleza.

Hasta el sitio se trasladaron elementos periciales, quienes llevaron a cabo la revisión de dicha fosa clandestina, recuperando -hasta la realización de esta nota- 4 cuerpos de su interior.

Se especificó que durante el fin de semana fueron encontrados en primera instancia 3 cuerpos, sin embargo, en una revisión posterior, este martes fue hallado un cuerpo más, para dar así 4 en total.

Según los detalles, los cuerpos se encontraban en estado esquelético, en tanto algunos de ellos estaban momificados.

La Fiscalía manifestó que las revisión en el sitio continuarán, pues se espera que sean hallados más cuerpos en la zona.

Fosas clandestinas (Cuartoscuro)

Piden presencia de expertos para un correcto manejo de los restos hallados en fosa en Ciudad Juárez

Luego de difundirse el hallazgo de 4 cuerpos en una fosa clandestina en Ciudad Juárez, Chihuahua, la asociación Centro de Derechos Humanos Paso del Norte solicitó la presencia de expertos en la zona.

Puntualmente pidieron que un arqueólogo forense se haga cargo de la recuperación de los restos, pues indicaron un posible riesgo de que la maquinaria pesada usada para limpiar la zona dañe la identificación de los restos.

Indicaron que vigilaran de forma cercana las tareas de las autoridades, a la espera de que las familias de desaparecidos reciban información, tal como lo indica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.