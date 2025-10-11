El Colectivo Manos Buscadoras dio a conocer más hallazgos de restos en Zapopan, Jalisco, mediante un video de TikTok que titularon: ¿Cuántos hijos caben en 89 bolsas?

Fue el pasado septiembre que el Colectivo Manos Buscadoras compartió en video el hallazgo de una fosa clandestina en Zapopan y el momento en que desenterraban una bolsa.

Acorde con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Jalisco hay un total de 14 mil 816 desaparecidos y 133 mil 610 en México al día de hoy viernes 10 de octubre.

¿Cuántos hijos caben en 89 bolsas?: Colectivo Manos Buscadoras confirman hallazgos de más restos

Fue en su cuenta de TikTok que el Colectivo Manos Buscadoras compartió una foto, con más restos que encontraron en una fosa clandestina en Zapopan, junto a la pregunta:

“¿Cuántos hijos caben en 89 bolsas?” Colectivo Manos Buscadoras

En la descripción del video, el Colectivo Manos Buscadoras añadió la petición de rezar por los restos encontrados en estas 89 bolsas; pero también por sus integrantes, para no perderse en tanto dolor.

La fotografía con varias de las 89 bolsas, que acompañaron con la canción Luz de La Santa Cecilia, fue publicada el reciente jueves 9 de octubre.

Sin embargo, para el martes 7 de octubre, el Colectivo Manos Buscadoras había señalado el hallazgo de 75 bolsas con decenas de cuerpos.

En ese momento, el Colectivo Manos Buscadoras destacó que si no logran entender la muerte, “menos la barbarie de dejárnoslos escondidos hechos cachitos”.