Ceci Flores revela descubrimiento de restos humanos calcinados en Hermosillo

Ceci Flores, activista y madre buscadora de Sonora, reveló el descubrimiento de una zona con restos humanos calcinados en el municipio de Hermosillo.

A través de una publicación en redes sociales, Ceci Flores detalló que los restos que habrían sido calcinados fueron localizados por colectivos atrás del aeropuerto de Hermosillo, Sonora.

Según precisó Ceci Flores, en la misma zona habría restos de varias personas, pues en su mensaje puntualizó que fue localizado “un cuerpo más” en la misma área.

“Localizamos un cuerpo más, calcinado atrás del aeropuerto de Hermosillo”, escribió Ceci Flores.

Ceci Flores comparte hallazgo de restos humanos calcinados en Hermosillo; “es la forma más cruel”, señala activista

Mediante sus redes sociales, Ceci Flores compartió el hallazgo de restos humanos calcinados en una zona ubicada atrás del aeropuerto de Hermosillo.

La madre buscadora de Sonora manifestó que esta es “la forma más cruel de desaparecer” a una persona, pues en muchas ocasiones los restos son reducidos a cenizas.

Ceci Flores señaló que esto no permite poder reunir los restos completos de una persona, además de que también se dificulta la identificación de los mismos por parte de las autoridades forenses.

Ante esto, la activista externó una importante petición a los grupos criminales para que “detengan tanto dolor” que provocan a miles de familias en nuestro país.