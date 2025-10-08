El colectivo Manos Buscadoras informó mediante un video publicado en sus redes sociales que, hasta el momento, suman 75 bolsas con restos humanos halladas en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con el propio colectivo, estas han sido encontradas en un paraje agrícola de Zapopan, en el cual se llevan a cabo trabajos de búsqueda desde el mes de septiembre de 2025.

“Me niego a aceptar que tantas historias, sonrisas, abrazos, cumpleaños y sueños, quepan en una bolsa”. Colectivo Manos Buscadoras

Colectivo confirma hallazgo con restos humanos en Zapopan, Jalisco

El martes 7 de octubre de 2025, el colectivo Manos Buscadoras dio a conocer que hasta el momento se han hallado un total de 75 bolsas con restos humanos.

Según señalaron, estas bolsas se han encontrado dentro de una fosa clandestina, la cual fue localizada cerca de Camino a El Alemán, situada entre las localidades de Nextipac y Tesistán, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Además, el colectivo Manos Buscadoras compartió que en la zona se han localizado calzado y bolsos de mujer, lo que podría servir a las autoridades para la identificación de los restos.

Entre estos destaca una bolsa con de la marca Victoria’s Secret, así como un calzado tipo Crocs.

Ante esto, manifestaron que las jornadas de búsqueda en la zona continuarán, pues podrían hallarse al menos otras 20 bolsas más en la zona, arrojando así más de 100.

Es decir, podría tratarse de los restos humanos de al menos 100 personas en la zona, por lo que el colectivo Manos Buscadoras insta a las autoridades a llevar a cabo los trabajos de identificación de las víctimas.

Por tal motivo instan a las personas a que acuda a las fiscalías junto con su denuncia, en caso de que puedan ayudar a la identificación de los restos.