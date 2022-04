Tras el accidente del hijo de “el Mayo” Zambada, el intérprete de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, dijo que él no niega a sus amigos ni a Serafín Zambada.

El pasado lunes 25 de abril, Serafín Zambada sufrió un accidente automovilístico que puso en peligro su vida.

Tras darse a conocer el accidente, y como muestra de su amistad, el cantante Ernesto Barajas solicitó a sus seguidores sus plegarias para la recuperación del hijo de “el Mayo”.

Causando gran controversia en medios de comunicación por la amistad entre Ernesto Barajas con el hijo de un conocido líder de la delincuencia organizada en México.

Luego de que se conoció el accidente en el que Serafín Zambada estuvo involucrado, Ernesto Barajas pidió a sus seguidores elevar sus plegarias por su amigo.

A través de Instagram Stories, el intérprete del Regional Mexicano, pidió “de todo corazón” que sus fans orarán por la salud de un buen amigo que tuvo un accidente en Sonora.

Asimismo, externó que todo estaría bien y Serafín Zambada pronto se recuperará para que se puedan tomar “unas Sky”.

Posteriormente se mostró escuchando el corrido que él mismo compuso para Serafín Zambada, llamado “Será prudente o Serafín”.

Por último, compartió que él también estaba orando por el hijo del líder del Cártel de Sinaloa, enseñando tres veladoras encendidas y la siguiente frase:

Tras compartir estas historias pidiendo plegarias por Serafín Zambada, Ernesto Barajas fue mencionado en diferentes medios de comunicación.

Situación que “agüito” al cantante, pues a su consideración, no hay algo noticioso con que él sea amigo de Serafín .

Luego de agradecer a quienes rezaron por la salud de su amigo, Ernesto Barajas externó su descontento con algunas notas que sacaron sobre su amistad con Serafín Zambada.

Ernesto Barajas aseguró que él no niega a sus amigos, y en este caso, no niega a Serafín, dijo que lo decía “sin pelos en la lengua” por si los medios querían sacar nota sobre eso nuevamente.

“Lo que me agüita son este tipo de medios amarillistas que de todo hacen un mitote, yo no sé cuál es la noticia y lo digo sin pelos en la lengua, uno no niega a sus amigos.”

Ernesto Barajas