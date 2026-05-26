Con las altas temperaturas en México alcanzando niveles históricos, elegir un buen ventilador se ha vuelto clave para enfrentar el calor.

Actualmente, el mercado ofrece decenas de opciones, desde modelos básicos hasta equipos con tecnología inteligente, pero no todos ofrecen el mismo rendimiento.

Un estudio de la consultora Comunicación Estratégica, Percepción e Imagen analizó distintos ventiladores de torre disponibles en el país, evaluando su consumo de energía, capacidad de enfriamiento, alcance del aire y nivel de ruido.

Para ello, se compararon cuatro marcas presentes en México: Aeolus, Honeywell, Vornado y Omnibreeze, bajo condiciones similares en espacios de 15 y 25 metros cuadrados.

Qué debes considerar antes de comprar un ventilador en 2026

El análisis identificó tres factores clave para elegir un buen ventilador:

Eficiencia energética: relación entre los watts consumidos y el volumen de aire generado

Capacidad de desplazamiento de aire: cobertura en grados y alcance en metros

Nivel de ruido: medido en decibeles tanto en velocidad media como máxima

También se tomaron en cuenta aspectos como el diseño, la facilidad de uso y la relación precio-desempeño, fundamentales para el consumidor mexicano.

Cuál ventilador conviene comprar según tu espacio

La elección del ventilador ideal depende del uso y del tamaño del espacio:

Para habitaciones grandes o de forma irregular, el Aeolus Titan 360° destaca por su oscilación completa, que distribuye el aire de manera uniforme y evita zonas sin ventilación.

Si buscas tecnología inteligente, bajo consumo y poco ruido, el Titan Flow ofrece una de las mejores relaciones entre precio y funciones.

Para escritorios o espacios pequeños, la línea Bonzai cubre necesidades básicas con buen rendimiento.

Por su parte, marcas como Honeywell y Vornado son opciones confiables para quienes prefieren equipos tradicionales con corriente directa de aire, mientras que Omnibreeze resulta atractiva por su precio, aunque con menos funciones avanzadas.

En general, el estudio concluye que la línea Aeolus se posiciona como una de las opciones más completas del mercado mexicano, al combinar oscilación eficiente, operación silenciosa y funciones inteligentes.

Así, antes de comprar un ventilador en 2026, lo más importante no es solo la potencia, sino qué tan bien distribuye el aire en todo el espacio.