Tras los bloqueos registrados en los últimos días por grupos criminales ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, Esteman y Daniela Spalla reprograman su concierto en Guadalajara.

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales tanto de OCESA como de Daniela Spalla y Steman, se le anuncia al público la cancelación del show musical que se llevaría a cabo el 26 de febrero.

Este evento ha sido reprogramado para el 12 de marzo. La fecha cambia, pero la sede no, se realizará en el Auditorio Telmex.

Esteman y Daniella Spalla reprograman su concierto en Guadalajara (@danielaspalla / Instagram)

Los boletos adquiridos para el espectáculo que forma parte de la gira conjunta “Amorío Tour”, serán válidos para la nueva fecha.

La promotora se compromete a reembolsar los boletos a las personas que lo requieran. La devolución de su costo podrá solicitarse a partir del 27 de febrero en el mismo lugar donde se realizó la compra.

Cualquier duda se resolverá a través de la siguiente dirección electrónica: tkmx.link/PoliticaDeCompra

OCESA se compromete a reembolsar boletos (@ocesa_total / X)

Esteman y Daniela Spalla priorizan la seguridad y tranquilidad de sus seguidores

Todo estaba listo para el show inmersivo que Esteman y Daniela Spalla, ambos de 41 de edad, ofrecerían a sus seguidores desde un escenario central con forma de corazón.

No obstante, tras el operativo militar contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, la dupla musical se vio obligada a cambiar sus planes.

Priorizando la seguridad y tranquilidad de sus seguidores, reprogramaron su encuentro con sus seguidores.

Sobre todo porque son conscientes que algunos de ellos viajarán de municipios y estados con la finalidad de disfrutar de su música en vivo.

“Hemos tomado esta difícil decisión priorizando que podamos vivir esa noche con la tranquilidad y la energía que este encuentro merece, y en consideración del sentir de la comunidad en estos días… Sabemos que muchas personas viajarán para acompañarnos y queremos que todos podamos disfrutarlo plenamente, sin preocupaciones. ” Esteman y Daniela Spalla

Es de conocimiento público que desde el pasado 22 de febrero se han registrado bloqueos viales y carreteros, quema de vehículos y hasta enfrentamientos, derivados del operativo militar en el murió El Mencho, líder el CJNG.