Francisco Gijón Vásquez, ex alcalde de San Miguel del Puerto, Oaxaca, fue asesinado a balazos mientras acudía como padrino a una boda la tarde noche de este domingo 12 de abril.

El ex presidente municipal en dos ocasiones murió en el lugar de la fiesta en el centro del municipio.

El ataque directo se habría dado con armas de grueso calibre en el marco de un alza en la violencia en la zona.

Francisco Gijón regresó a San Miguel del Puerto a una boda y fue asesinado

San Miguel Del Puerto, que pertenece al Distrito de Pochutla, ha registrado recientemente una escalada de inseguridad y violencia.

No obstante, se ha señalado que el político estaba de visita ya que actualmente residiría en Tezonapa, Veracruz.

Las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables se encuentra bajo investigación ya que los sicarios lograron escapar.

Asesinato de Francisco Gijón es investigado; intentó ser alcalde por tercera ocasión

Francisco Gijón, conocido como “Pancho Jijón”, era un político local reconocido, quien intentó por tercera ocasión llegar nuevamente a la presidencia municipal en las pasadas elecciones.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Oaxaca llegaron al lugar para iniciar con el levantamiento de pruebas.