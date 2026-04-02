El miércoles 1 de abril de 2026, el abogado y consejero del PRI en Guadalajara, Octavio Alan Ochoa Martínez, fue asesinado en un ataque armado directo afuera de su despacho en la colonia Moderna.

Testigos señalan que dos individuos dispararon contra él mientras se encontraba en su camioneta, provocando su muerte instantes después.

La dirigencia estatal del PRI condenó el crimen y exigió justicia, mientras las autoridades investigan la identidad de los responsables en un caso que ha generado conmoción política en Jalisco.

Octavio Alan Ochoa, consejero del PRI en Guadalajara, fue asesinado a balazos

Quien se desempeñaba como consejero del PRI en Guadalajara, Octavio Alan Ochoa, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles 1 de abril, en calles de la colonia Moderna.

Sobre lo ocurrido, medios locales indican que minutos antes de las 15:00 horas, Octavio Alan Ochoa salió de su despacho en la colonia Moderna y subió a su camioneta Kia de color gris.

Violencia en México (José Betanzos Zárate / Cuartoscuro / José Betanzos Zárate )

Una vez dentro de su automóvil, Octavio Alan Ochoa puso en marcha el motor, sin embargo, un par de individuos que se transportaban en su camioneta, se acercaron a la camioneta.

En el lugar, se apunta, los 2 sujetos armados dispararon al menos un par de ocasiones en contra del consejero del PRI municipal, quien perdió la vida instantes después de recibir los impactos.

Sobre ello, testigos declararon que al recibir los disparos, el consejero del PRI alcanzó a dar reversa en su unidad, de la cual bajó segundos después y caminó unos metros para caer desplomado.

Más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Verde que intentaron brindarle atención médica a la víctima, sin embargo solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

PRI estatal exige justicia

Tras confirmarse que el consejero del PRI en Guadalajara, Octavio Alan Ochoa, fue asesinado, la dirigencia del PRI en el estado de Jalisco condenó los hechos y exigió justicia.

Por medio de un mensaje que compartió en redes, la líder del PRI en el estado, Laura Haro, lamentó el ataque que terminó con la vida del consejero y demandó que no haya impunidad en el caso.

Exigen justicia por asesinato de consejero del PRI en Guadalajara (@LauHaro/X)

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce la identidad y paradero de los responsables del ataque y tampoco se tiene información relacionada con las líneas de investigación.