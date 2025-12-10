El fiscal de Colima, Bryant García, aseguró que el ataque a Heriberto Morentín Ramírez, funcionario de estado, no está relacionado con el coche bomba que explotó en Coahuayana, Michoacán.

En entrevista para Azucena Uresti, el fiscal de Colima señaló que no hay ningún indicio de que ambos sucesos esté relacionados.

Esto luego de que un auto relacionado con el coche bomba fue encontrado en la localidad de Cerro de Ortega, Colima.

Coche bomba no tiene relación con ataque a funcionario de la SSP, asegura Fiscal de Colima

El fiscal Bryant García aseguró que no hay relación entre el coche bomba de Michoacán y el ataque al funcionario Heriberto Morentín de la SSP de Colima.

Según el fiscal de Colima, el coche bomba que explotó en Michoacán fue una acción deribada de los conflictos entre la policía comunitaria de Coahuayana y los grupos delictivos en dicha zona y no un ataque conjunto.

“No, no creo que haya una relación. Los temas que tiene Michoacán en cuanto al tema de la policía comunitaria y de los grupos delictivos que operan también en el área no tiene relación con estos hechos" Bryant García, fiscal de Colima

Asimismo, confirmó que una camionera relacionada con el coche bomba que dejó 6 muertos en Coahuayana, Michoacán, fue vista pasando por Cerro de Ortega, Colima.

Sin embargo, resaltó que la camioneta, así como sus ocupantes no fueron identificados por los habitantes.

“Sí podemos determinar que salieron de esta localidad que se llama Cerro de Ortega, que es en Tecomán, un municipio en la costa pegado a Michoacán y luego posteriormente ingresan pasando el puente que es la la zona limítrofe de Colima, Michoacán y ahí ingresan...Lo que pudimos investigar, bueno, a través del del cruce que hicieron y de dónde los captamos con las cámaras de de videovigilancia, tratamos de hacer algunas entrevistas, pero nadie los ubica, ni siquiera los vehículos" Bryant García, fiscal de Colima

Funcionario de Colima se defendió solo de ataque armado, afirma fiscal

Por otra parte, el fiscal de Colima compartió que Heriberto Morentín Ramírez fue atacado cuando salía de su domicilio por 3 hombres armados; a pesar de que resultó herido, se encuentra estable.

De acuerdo con el fiscal, el funcionario de la SSP de Colima se encontraba solo, por lo que tuvo que defenderse; logró evadir el ataque.

“Estuvieron implicadas 3 personas que estaban esperando a las afueras del subsecretario de operaciones, cuando él salió empezó este ataque, él logró evadir, él logró a estas personas brincándose una vallitas de una calle y luego salir a una avenida” Bryant García, fiscal de Colima

Asimismo, resaltó que el subsecretario de operaciones de la SSP de Colima resultó herido por una esquirla y no por un disparo; sin embargo sí habría herido a alguno de sus atacantes.

Esto se deduce debido a que fue encontrado un vehículo Mazda con manchas de sangre abandonado detrás de la casa del funcionario.

En el lugar se localizaron un cuerno de chivo, ponchallantas y “otras pertenencias que estaban en ese vehículo”.