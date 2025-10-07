El huracán Priscilla se intensifica frente a las costas de Baja California Sur; sigue su trayectoria y categoría hoy 7 de octubre.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los tres niveles de gobierno están coordinados y preparados en Los Cabos, pues el huracán Priscilla alcanzará la tarde de hoy la categoría 3.

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur. Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias. Seguimos informando” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México en X

Huracán Priscilla: Trayectoria hoy 7 de octubre

Al corte de las 12:00 de hoy 7 de octubre, el huracán Priscilla se mantiene en categoría 2 en la Escala Saffir-Simpson.

Sin embargo se espera que el huracán Priscilla se intensifique las próximas horas.

El huracán Priscilla continúa desplazándose en paralelo a la costa occidental de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) del Servicio Metereológico Nacional (SMN) anunció que el huracán Priscilla provocará lluvias intensas en:

Sur de Baja California Sur

Centro y el sur de Sinaloa

Norte y el centro de Nayarit

Así como lluvias fuertes en:

Jalisco

Colima

También prevén fuertes rachas de viento en:

Sur de Baja California Sur con un viento de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 a 100 km/h

Costas de Nayarit y Jalisco con un viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

Costas de Sinaloa y Colima con un viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

Ante esta emergencia y posible incremento de la categoría del huracán Priscilla a 3, es que las autoridades del Gobierno de México se están preparando.

Semar cierra puertos por el huracán Priscilla hoy 7 de octubre

La Secretaría de Marina (Semar) anunció el cierre de puertos en Jalisco y Colima debido al impacto del huracán Priscilla.

También prohiben la navegación de embarcaciones menores en:

Jalisco: Barra de Navidad

Colima: Manzanillo

Además, la Semar pide a la población mantenerse informada e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa.