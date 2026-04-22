La noche del 21 de abril de 2026 se vivió un incendio en las bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, lo que dejó pérdidas por más de 6 millones de pesos en productos e inmuebles.

Según acusaciones del gobierno de México, el incendio fue provocado por un grupo de productores de frijol que se manifestaban en las bodegas de Alimentación para el Bienestar.

Incendio en Alimentación para el Bienestar en Zacatecas deja más de 6 mdp en pérdidas

Imágenes de un gran incendio en Zacatecas se comenzaron a mostrar en redes sociales, para luego informarse que el evento fue en las bodegas de Alimentación para el Bienestar del estado.

A través de un comunicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Alimentación para el Bienestar y Leche para el Bienestar, se informó la pérdida de más de 6 mdp por el incendio.

Según la información proporcionada, la mercancía que resultó afectada tenía un valor de 6 mdp, sin contar los daños al inmueble.

Incendio en las bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas. (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Asimismo, se detalló que esta bodega central en la colonia La Escondida, en Zacatecas, también guardaba Leche para el Bienestar, misma de la que aún no se sabe cuáles fueron las pérdidas.

Sin embargo, el gobierno de México señaló que tanto el inmueble como la Leche para el Bienestar estaban asegurados.

Por otra parte, señaló que estos productos dañados sirven para el Programa de Abasto Rural, “destinados a las regiones más necesitadas del estado”.

Productores provocaron el incendio en bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas

El daño de más de 6 mdp en las bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, fue provocado por un grupo de productores que se manifestaban en las instalaciones.

Según el gobierno de México, productores de frijol con líderes locales “vinculados con actores políticos” de Zacatecas, incendiaron llantas para impedir el acceso a las bodegas.

Asimismo, acusan que luego los productores decidieron prenderle fuego al inmueble propiedad del gobierno.

Comunicado de gobierno de México sobre incendio en Alimentos para el Bienestar en Zacatecas. (@alimenbienestar)

Comunicado de gobierno de México sobre incendio en Alimentos para el Bienestar en Zacatecas. (@alimenbienestar)

A diferencia de esto, Azucena Uresti apuntó que si bien productores sí incendiaron llantas en el patio de las bodegas de Alimentación para el Bienestar, el aire “propagó el fuego” hacia el inmueble.

Hasta el momento, no se tiene el registro de alguna pérdida humana a causa del incendio.