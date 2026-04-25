Alimentación para el Bienestar dio a conocer que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras el fuerte incendio que consumió bodegas en el estado de Zacatecas.

Frente a estos hechos, Alimentación para el Bienestar manifestó que el abasto de las 62 tiendas de operan en Zacatecas se encuentra garantizado.

FGR investigará incendio en bodegas de Alimentación para el Bienestar tras denuncia

Mediante un comunicado, Alimentación para el Bienestar dio a conocer que presentó una denuncia ante la FGR en contra de quién o quiénes resulten responsables por el incendio que consumió parte de sus bodegas en Zacatecas.

La dependencia señaló que el incendio ocasionó daños al inmueble, mobiliario, mercancía, y por los cuáles ya se inició el reclamo a las aseguradoras de cada una de estas.

La propia presidenta Sheinbaum manifestó que será la FGR la responsable de llevar a cabo las investigaciones por el incendio en bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas.

Esto debido a que se trata de una dependencia e instalaciones federales, por lo que se debe deslindar responsabilidades contra los responsables del incendio.

De manera preliminar se han generado hipótesis sobre si el incendio fue ocasionado por agricultores inconformes o si este se originó por la quema de llantas y otros materiales ubicados al exterior.

Durante las investigaciones de la FGR, las bodegas de Alimentación para el Bienestar quedarán resguardadas por la Guardia Nacional bajo la instrucción del propio Ministerio Público.

Incendio en las bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas. (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Alimentación para el Bienestar garantiza abasto en tiendas de Zacatecas

Mediante el comunicado, Alimentación para el Bienestar señaló que, de momento, se encuentra garantizado el abasto de productos en las 62 tiendas ubicadas en Zacatecas.

Así, continuará realizando labores para que esto continué en tanto se reestablecen las labores en las bodegas de la entidad.

Esto con el objetivo de que las comunidades continúen con el acceso y sin contratiempos, a diversos productos y alimentos básicos a precios accesibles.