Tras el incendio en Bosque de la Primavera, en Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) activó este lunes una alerta ambiental en los siguientes municipios:

Tlajomulco de Zúñiga

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque.

Aunque el fuego ha quedado controlado en su totalidad y se descarta el riesgo de una posible reactivación, autoridades piden a la población seguir las siguientes recomendaciones:

Quedarse en casa si no es necesario salir.

Cerrar puertas y ventanas.

Usar cubrebocas en caso de salir de casa.

Evitar actividades al aire libre.

Hidratarse.

Queda prohibido encender fogatas.

No fumar.

Reducir el uso de vehículos automotores.

Se suspende la actividad de ladrilleras y quemas agrícolas.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Estas medidas derivan de la detección de altas concentraciones de humo derivadas del incendio forestal en el paraje Los Asadores, dentro del Bosque de la Primavera, que se registró el domingo por la tarde.

El análisis realizado por la SEMADET determinó que la calidad del aire representa un riesgo para la salud, particularmente para quienes padecen enfermedades respiratorias.

Se recomienda tener especial cuidado con niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Alerta Atmosférica en Jalisco (@SemadetJal / X)

Incendio el Bosque de la Primavera bajo control

Sergio Ramírez López, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil en el Estado de Jalisco, informó sobre la situación actual del incendio registrado el día de ayer en el Bosque de La Primavera.

“Quiero informarles que está mañana quedó controlado”, dijo, para posteriormente asegurar que no hay riesgo de una reactivación en el paraje Los Asadores.

Sin embargo, un grupo de brigadistas trabajan para minimizar riesgos y liquidar la parte humeante, misma que causó una dispersión de contaminantes, razón por la que SEMADET activó una alerta atmosférica.

#IMPORTANTE 🚨 Nuestro Director General, @sergioramloz nos comparte una #actualización sobre el incendio ocurrido el día de ayer en el @BosquePrimavera y que pudo ser controlado durante la noche y madrugada. 🎙️



Este lunes las brigadas forestales continúan trabajando en la zona.… pic.twitter.com/BsgPzXaccS — Protección Civil JAL (@PCJalisco) March 23, 2026

Una vez que el entorno lo permita, helicópteros sobrevolarán la zona para determinar el daño que causó el incendio en la masa forestal que extendió a varios kilómetros a causa del viento.

Esto tomará varios días, por lo que será Protección Civil de Jalisco quien informe sobre la situación.