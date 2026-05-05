El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que René Gavira Segreste y dos exfuncionarios de Segalmex abusaron de sus funciones al realizar compras urgentes no justificadas de maíz y frijol en 2019.

La sentencia, emitida el 10 de abril de 2026, los obliga a pagar una indemnización de más de 261 millones de pesos y los inhabilita por 10 años para ejercer cargos públicos.

Gavira Segreste, ex titular de Administración y Finanzas, enfrenta además siete procesos penales por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

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Inhabilitan por 10 años a René Gavira Segreste y dos funcionarios de Segalmex

René Gavira Segreste y dos subordinados en Segalmex deberán pagarán una indemnización de poco más de 261 millones de pesos.

Además, los tres ex funcionarios de Segalmex quedarán inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones

Miguel Carrillo Villarreal, Director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos

De acuerdo con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los funcionarios no lograron no acreditar que existiera emergencia por desabasto en tiendas Diconsa, por lo que se determinó que no era procedente la adquisición de maíz y frijol a precios de mercado mediante adjudicaciones directas , distinta de la prevista en el Programa de Precios de Garantía.

En su defensa, y de acuerdo a lo informado por Grupo Fórmula, los exfuncionarios argumentaron que la compra se realizó por orden de Ignacio Ovalle, en aquel entonces director general de Segalmex.

Condenaron que éste no haya sido imputado por irregularidades que generaron un daño patrimonial a Segalmex.

Cabe señalar que los exfuncionarios pueden impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado; no obstante, al ratificarse el dictamen, intervendrá el Servicio de Administración Tributaria para la reparación del daño mediante un crédito fiscal, bienes o cuentas de los responsables.

René Gavira enfrenta siete procesos penales

René Gavira se encuentra preso desde diciembre de 2023. Además de desviar dinero de Segalmex, enfrente siete procesos penales por distintos delitos:

Compra ilegal de títulos bursátiles

Defraudación fiscal equiparable

Delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado

Desfalco