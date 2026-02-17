El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, informó la próxima instalación de las comisiones bicamerales en el Congreso; coordina avance con Ricardo Monreal.

“Ya lo platiqué con el diputado Ricardo Monreal para proceder a la instalación”. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Son seis las comisiones bicamerales que están integradas por legisladores de ambas Cámaras y tal como apuntó Ignacio Mier, algunas de ellas derivan de mandato constitucional.

Ignacio Mier y Ricardo Monreal coordinan instalación de las comisiones bicamerales en el Congreso

Ignacio Mier respondió a cuestión sobre fecha de instalación de las comisiones bicamerales, pese a no indicar día, aseguró ya se trabaja en dichos acuerdos con el diputado Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, Ignacio Mier explicó la importancia de las comisiones bicamerales y los temas a los que dar seguimiento, ya que el propio Senado aprobó la minuta para la de Seguridad Nacional.

Esto fue discutido en la Jucopo del Senado, en donde se abordó la búsqueda de un acuerdo para la instalación definitiva tanto en materia de seguridad como las comisiones bicamerales:

Canal de Televisión del Congreso de la Unión

Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

De momento su homólogo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal no se ha pronunciado, ambos estarían en coordinación como afirmó el senador, quien asevera, es el primer paso para la instalación.

La comisión bicameral de Seguridad Nacional se estableció en artículos transitorios de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en 2022 y aunque se instaló en la anterior legislatura, no se tenía información para la LXVI.

Hasta el 20 de diciembre de 2025, Movimiento Ciudadano había denunciado que Adán Augusto López -expresidente de Jucopo en el Senado- y Ricardo Monreal no habían convocado a legisladores.