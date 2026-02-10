Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que este miércoles 11 de febrero de 2026 el Pleno del Senado abordará el dictamen histórico para reducir la jornada laboral a 40 horas.

En este contexto, expresó su confianza en que el Pleno del Senado mantenga el voto a favor del proyecto, tal como ocurrió en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Trabajo y Previsión Social, donde legisladores de oposición respaldaron la iniciativa.

Ignacio Mier advierte costo social y político si no se aprueba la reforma laboral

En entrevista, tras concluir la sesión de este martes, Ignacio Mier señaló que no aprobar la reforma tendría un costo social y político, por lo que llamó a las senadoras y senadores a pensar en México y priorizar los temas que unen, más allá de las diferencias partidistas.

El senador destacó que el dictamen establece una reducción de la jornada laboral de manera paulatina, progresiva y flexible, lo que permite un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica.

Asimismo, subrayó que el proyecto representa un encuentro de voluntades entre empleadores, trabajadores y el gobierno, que fungió como puente para construir una iniciativa que garantiza el descanso laboral, sin afectar empleos, salarios, productividad ni la planta productiva del país.