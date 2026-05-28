Al pronunciarse por la ausencia de su compañero de bancada en el Senado, Enrique Inunza, Ignacio Mier salió en su defensa al señalar que lo que se busca es evitar “un circo”.

“Si ellos quieren apostarle al pleito y al circo, por parte de nosotros no” Ignacio Mier

Así lo sentenció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, al ser cuestionado sobre las inasistencias que ha tenido el legislador sinaloense en el periodo extraordinario.

Cabe destacar que en medio de las críticas por su ausencia de sus obligaciones legislativas, el senador Enrique Inzunza anunció que solicitó dejar temporalmente su cargo.

Inzunza no asistirá al periodo extraordinario del Senado (Eduardo Díaz)

Ignacio Mier salió en defensa de Enrique Inzunza por su ausencia en el Senado

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que abrió una investigación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza.

Tras estas acusaciones, el legislador dejó de acudir al Senado y a la Comisión Permanente, incluso se ausentó una vez que arrancó el periodo extraordinario de sesiones, por lo que Ignacio Mier salió en su defensa.

Abordado por representantes de medios de comunicación, Ignacio Mier advirtió que el plan de la oposición con el tema de Enrique Inzunza es generar un “circo” y desatar el pleito.

“No tiene ninguna responsabilidad que le permita, primero, agachar la cabeza y, segundo, no responder ante cualquier llamado (...) No lo vamos a ver, no. Ya les quitamos el show” Ignacio Mier

Por ello, el presidente de la Jucopo sentenció que de su parte no darán más espacio a ello, más aun cuando resaltó que su compañero sí se ha presentado ante las autoridades para declarar.

Al seguir con su defensa, dijo que Enrique Inzunza no tiene motivos para “agachar la cabeza” y al insistir en que sí ha atendido los llamados de la autoridad, afirmó que la oposición se quedó sin “show”.

🚨“No lo vamos a ver, ya les quitamos el show”: el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, confirma que el senador de Morena, Enrique Inzunza, no se presentará a la sesión extraordinaria.



Inzunza anunció que solicitará licencia.



📹@gallegoso pic.twitter.com/neh2K30ubk — Azucena Uresti (@azucenau) May 28, 2026

Enrique Inzunza pidió licencia temporal a su cargo

En redes sociales, Enrique Inzunza compartió un mensaje en el que informó que solicitó licencia temporal a su cargo en el Senado de la República, por lo que se ausentará 2 días de sus funciones.

El senador de Morena explicó que su petición aplica para las sesiones del jueves 28 y el viernes 29 de mayo; su suplente Omar López Campos asumirá sus funciones.

Pese a su inasistencia al periodo extraordinario, aseguró que estará atento a los trabajos y apoyando a su grupo parlamentario con opiniones y argumentos en torno a los dictámenes que se analicen y voten.

Enrique Inzunza pidió licencia temporal como senador (@InzunzaCazarez/X)

Hay que destacar que la licencia fue presentada en medio de las acusaciones en su contra que abrió el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.