Enrique Inzunza, senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que se encuentra en el Senado de la República este 28 de mayo y de esta manera busca frenar los señalamientos por acumulación de faltas.

No obstante, dejará su lugar a su suplente Omar Alejandro López Campos durante el periodo extraordinario vigente por dos días.

El morenista con señalamientos del gobierno de Estados Unidos, aseguró que estará apoyando a su bancada a pesar de que no fue localizado en su oficina por medios de comunicación.

Enrique Inzunza pidió licencia por dos días que corresponden al periodo extraordinario de sesiones ante lo que dijo es un embate mediático de la derecha en su contra debido a los señalamientos de Estados Unidos.

Javier Corral señala que Enrique Inzunza debió presentarse al periodo extraordinario

En días previos y ante la ausencia de información sobre las faltas de Enrique Inzunza en el Senado, Javier Corral, dijo que no sabía si iba a acudir al periodo extraordinario para la reforma judicial pero debería hacerlo:“no lo sé, pero es lo que debería suceder”.

Así lo dijo a pesar de haber hablado con él recientemente en Sinaloa, ocasión en la que se le vio públicamente por primera vez tras darse a conocer la solicitud de Estados Unidos.

Anaya revela que no abordaron regreso de Izunza en Jucopo

Dos días atrás, Ricardo Anaya, coordinador de senadores del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que no tenía información de si se iba a presentar Enrique Inzunza.

Así lo dijo tras la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del martes previa al periodo extraordinario pues a pesar de tener representación todas las bancadas y abordar temas relevantes no se habló del tema.