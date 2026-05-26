Enrique Inzunza, integrante de la bancada de Morena en el Senado, reveló que acudió este 26 de mayo de 2026 a la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán sin el respaldo de un abogado.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo” Enrique Inzunza, senador de Sinaloa por Morena

El senador, acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aseguró que él mismo se defenderá legalmente y que no buscará ampararse en su cargo.

De la misma forma, Enrique Inzunza afirmó que actúa desde “la rectitud de hombre de la República” y expresó su plena confianza con las instituciones mexicanas.

Enrique Inzunza compareció ante la FGR sin abogado

El senador integrante de la bancada de Morena, Enrique Inzunza, compareció el 26 de mayo ante la FGR, por el caso las investigaciones que Estados Unidos abrió en su contra.

Sobre lo ocurrido, el propio Enrique Inzunza refirió que tomó la determinación de acudir a su cita sin el apoyo de un abogado, debido a que destacó que él mismo se defenderá legalmente.

Enrique Inzunza acudió a su comparecencia ante la FGR sin abogado (@InzunzaCazarez/X)

Además, garantizó que está dispuesto a atender tanto este como los demás requerimientos que se le hagan, debido a que no buscará ampararse en su puesto de senador.

Así lo sentenció al resaltar que lo hace desde “la rectitud de hombre de la República y de sus leyes”, así como con la convicción de la integridad de las instituciones del Estado.

Nota en desarrollo. En breve más información...