Enrique Inzunza, senador de Morena por Sinaloa, anunció que se encuentra en el Senado de la República para pedir licencia para la sesión extraordinaria de los días 28 y 29 de mayo, en el marco de los señalamientos de Estados Unidos en su contra.

“Me encuentro en la CDMX, en el Senado… ante la embestida mediática… he decidido que sea mi suplente… quien participe en las sesiones de hoy y mañana…” Enrique Inzunza. Senador por Sinaloa

Aunque no se le ha visto en su oficina del Senado, Enrique Inzunza dijo que se encuentra en la CDMX desde el día anterior debido a la convocatoria del periodo extraordinario para abordar la reforma al Poder Judicial los días 27 y 28 de mayo.

Ante la licencia temporal, se espera que ocupe su lugar ambos días su suplente Omar Alejandro López Campos.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso.



En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

¿A qué hora pedirá licencia Enrique Inzunza? Omar López Campos tomará protesta como suplente

La sesión de extraordinaria de la Cámara de Senadores está programada para las 15:00 horas de este 28 de mayo.

Es espera que la petición de licencia se anuncie al Pleno al inicio de la sesión.

Posteriormente a ello se realizaría la toma de protesta del suplente Omar Alejandro López Campos, quien actualmente es secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado de Sinaloa.

Posterior a ello, se espera que se aborde la reforma al Poder Judicial, motivo de la convocatoria a periodo extraordinario los días 27 y 28 de mayo.

Enrique Inzunza seguirá apoyando a Morena en el Senado a pesar de licencia

Aunque pidió licencia, Enrique Inzunza dijo que seguirá las reuniones de Comisiones y la sesión de Pleno para apoyar a Morena.

La sesión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, se programó a las 13:00 horas de este mismo día para analizarla y aprobarla previo a que pase al Pleno del Senado.

El senador por Sinaloa dijo que ha tomado esa decisión de no estar como senador titular ante una embestida mediática que atribuye a la derecha y a pesar de que, aseguró, siempre ha cumplido con sus obligaciones.