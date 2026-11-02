Una avioneta se desplomó en las inmediaciones de la colonia Venta Prieta en Pachuca, Hidalgo, donde al menos dos personas murieron.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió cuando una pequeña aeronave cayó cerca de un supermercado en las inmediaciones de las 18 Zona Miliar.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Hidalgo.

Avioneta se desploma e incendia en Pachuca, Hidalgo

De acuerdo con los reportes, este 2 de noviembre una avioneta con matrícula XB-AZG se desplomó cerca de la 18 Zona Militar de Pachuca, Hidalgo, dejando como saldo 2 personas muertas.

Según los reportes, la avioneta se incendió tras impactarse contra el asfalto, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y de emergencia.

“Ante el desplome de una avioneta registrado en la zona de Venta Prieta, el titular de la Subsecretaría de Protección Civil, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Hidalgo y Protección Civil Municipal así como corporaciones de seguridad, realizaron labores de atención y control del incendio derivado del accidente” Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos

Asimismo, se señaló que la zona fue intervenida por las autoridades para realizar las primeras diligencias.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente; sin embargo, ya se iniciaron las averiguaciones.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos resaltó que el incendio se encuentra controlado.

Asimismo, resaltó que se mantendrá dando seguimiento al incidente, en coordinación con la Secretaría de Gobierno de Hidalgo y las instituciones involucradas.