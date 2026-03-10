El fotógrafo Víctor Jiménez realizó una transmisión en vivo para aclarar las acusaciones que lo señalan como agresor de una participante del 8M en Querétaro:

“Nada más aclarar que no soy yo, no estuve en la marcha. En realidad es un espacio al que no le doy cobertura entendiendo lo que eso implica: que es un espacio de mujeres” Víctor Jiménez, fotógrafo

En sus palabras, reconoció que no es el tipo de espacios en los que suele hacer cobertura pese a que colabora con un medio en el que este tipo de archivo fotográfico podría ser bien recibido.

Víctor Jiménez agradeció a sus colegas por externar preocupación, señalando que en conjunto activaron un protocolo de seguridad para su persona.

Víctor Jiménez acusa campaña en su contra con señalamientos de agresión en el 8M

Las acusaciones en contra de Víctor Jiménez surgieron después de que en Quadratin Querétaro y el reportero Gildo Garza lo identificaran como el presunto agresor de una mujer en la marcha 8M.

En redes sociales circularon videos de un fotógrafo pateando en la cara a una manifestante que le pedía, junto con más mujeres del contingente, que se retirara del lugar.

De acuerdo con Víctor Jiménez, las acusaciones surgen en un contexto político donde su trabajo como fotógrafo y demás proyectos han incomodado a ciertos sectores.

En este sentido, dijo, no es la primera vez que utilizan este tipo escándalos para agredirlo desde el ámbito profesional:

“Entiendo bien de donde viene, conozco el contexto. No es la primera vez que lo hacen, no es la primera vez que soy agredido por la autoridad o por el sistema que controla la autoridad [...]. Todas estas agresiones y señalamientos obedecen a un contexto político en el que les ha incomodado el trabajo que he venido haciendo de evidenciar y comunicar de lo que se ha denunciado como ‘el otro Querétaro’”. Víctor Jiménez, fotógrafo

Como se sabe, Víctor Jiménez colabora de la mano del doctor Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal de Morena.

Esto también fue mencionado por el fotógrafo en su video, señalando que es parte de los proyectos por los que suelen dañar su imagen.

Parte de las evidencias que Jiménez señala como incómodas, es el archivo que muestra las condiciones de las comunidades rurales y marginadas de Querétaro.