El doctor Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal de Morena, salió en defensa de Víctor Jiménez, fotógrafo acusado de agresión durante las marchas del 8M en Querétaro:

“¡Qué bajo ha caído el gonierno! Ante su incapacidad para dar resultados, ahora recurren a la mentira y a la difamación para intentar ensuciar el trabajo de quienes han caminado conmigo. Comunicado del diputado Gilberto Herrera Ruiz

El diputado morenista también señaló directamente al PAN de difundir comunicados con información falsa en la que aseguran Víctor Jiménez agredió a una manifestante.

El fotógrafo es un colaborador que ha trabajado en proyectos con Gilberto Herrera Ruiz en torno a las condiciones bajo las que se vivie en comunidades rurales y marginadas de Querétaro, estado gobernado por el panista Mauricio Kuri González.

En su comunicado, el diputado pidió un alto a la persecución del fotógrafo.

Fotógrafo Víctor Jiménez también acusa persecución política tras señalamientos de agresión

Fue por medio de sus redes sociales que Víctor Jiménez se pronunció respecto a los señalamientos de haber agredido a una manifestante en Querétaro.

De acuerdo con el fotógrafo, no estuvo presente en la marcha del 8M. Además, reconoce que las acusaciones responden a un contexto político.

Víctor Jiménez fue identificado como agresor de la marcha 8M en Querétaro; desmiente acusaciones (Michelle Rojas)

Víctor Jiménez señaló que parte de su trabajo con el doctor Gilberto Herrera Ruiz ha incomodado a sectores políticos de Querétaro.

Esto al documentar la realidad que se vive en diferentes zonas del estado.

En su video, Víctor Jiménez, señala también que esta no es la primera vez que por parte del gobierno tratan de difamar su imagen como profesional.

Por su parte, agregó que en conjunto a otros fotógrafos y periodistas de Querétaro iniciaron un protocolo de seguridad tras difundirse las acusaciones en su contra: