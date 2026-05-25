Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anunció que el informe de Claudia Sheinbaum por su segundo año de gobierno se va a llevar a cabo en en Monumento ala Revolución el 31 de mayo a las 10:00 horas.

“El domingo próximo a las 10 de la mañana te espero en el Monumento a la Revolución a defender nuestra patria, a escuchar el informe de la presidenta de la república en conmemoración al triunfo electoral después de que en el 2024 se ganó contundentemente en este país” Clara Brugada. Jefa de gobeirno CDMX

Clara Brugada dio a conocer lugar, fecha y hora, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia mañanera de este 25 de mayo que tendría una reunión esta tarde para definir el lugar.

Nos reunimos con el Gabinete de Seguridad para fortalecer estrategias que nos permitan seguir con la construcción de una ciudad más segura y en paz.



Esta semana tenemos diversas actividades para proteger a las familias, recuperar espacios y garantizar el bienestar de nuestra… pic.twitter.com/rAGRlwNel0 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 25, 2026

Tras descartar el Zócalo CDMX, Sheinbaum dijo que aún estaba por definir el sitio y hora para el evento del 31 de mayo en CDMX.

Sheinbaum descarta informe en el Zócalo CDMX por obras del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó que el evento del 31 de mayo por su segundo año de gobierno se vaya a llevar a cabo en el Zócalo CDMX.

La razón es el fan fest y las obras en general relacionadas al Mundial 2026 que mantiene ocupadan la plancha de Zócalo CDMX y lugares aledaños.

“Hoy en la tarde tengo una reunión para ver si lo hacemos en Palacio Nacional o en otro lugar de la Ciudad de México… el Zócalo está lleno del fan fest famoso, es muy chiquito ya el espacio… no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, dijo durante su conferencia mañanera de este lunes 15 de mayo.

Los mensajes de Sheinbaum en su informe de 31 de mayo

Claudia Sheinbaum dijo que durante su evento dará dos mensajes importantes, uno de soberanía y exhibir una ofensiva mediática contra su gobierno.

En general será un ejercicio de rendición de cuentas por año y medio en el gobierno y dos años de haber ganado la elecciones.