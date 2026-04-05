Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

Actualmente Hernán Bermúdez Requena se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano tras ser señalado como el presunto líder de la organización criminal denominada “La Barredora” .

Hernán Bermúdez Requena es vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada

Tras una audiencia realizada este 4 de abril, un juez determinó vincular a proceso a Hernán Bermúdez Requena luego de evaluar las pruebas presentadas.

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada (@azucenau / X )

Esta medida cautelar se realiza luego de que Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, trasladado a México y vinculado a proceso en septiembre del 2025.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones por desaparición forzada han derivado en la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya han sido vinculadas a proceso.

Hernán Bermúdez Requena enfrenta acusaciones por otros delitos

El exsecretario enfrenta otros procesos por delitos como extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa .

Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, fue vinculado a proceso por presunta asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados sobre un empresario de Tabasco en mayo de 2019.

La segunda orden de aprehensión fue por presunta delincuencia organizada, delito con una sentencia que va desde los 10 a 20 años de prisión.

A su vez, el pasado 10 de marzo un tribunal rechazó un amparo solicitado por el exfuncionario, el cual buscaba frenar una posible extradición hacia los Estados Unidos.

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez declaró que el amparo era improcedente al argumentar que no existe un acto formal de autoridad que confirme el inicio de extradición.