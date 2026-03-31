La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) procesó a Hernán Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas.

Debido a la naturaleza del delito, el juez del caso ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en el Penal del Altiplano.

Además, programó la continuación de la audiencia para el sábado 4 de abril de 2026.

Bermúdez Requena (Gobierno de Tabasco / Secretarías de Estado)

Programan audiencia de Hernán Bermúdez por desaparición forzada

El 31 de marzo, el líder del grupo criminal La Barredora compareció por videoconferencia desde el penal del Altiplano por el delito de desaparición forzada.

Durante la diligencia, el juez de control le ratificó la prisión preventiva y concedió a la defensa de Hernán Bermúdez la ampliación del plazo constitucional para resolver situación jurídica.

En ese sentido, se estableció que será el sábado 4 de abril cuando el juez del caso determine si vincula a proceso a Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas.

Hasta ahora, los delitos que se le imputan al exfuncionario de Tabasco son:

Extorsión

Secuestro

Asociación delictuosa

Fiscalía de Tabasco procesa a Hernán Bermúdez por desaparición forzada (Especial)

Javier May no descarta nuevas denuncias contra Hernán Bermúdez

Sobre este caso, el gobernador de Tabasco, Javier May, dijo no descartar la posibilidad de presentar nuevas denuncias por otros delitos contra Hernán Bermúdez.