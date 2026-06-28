Héctor Santana García formalizó su registro para participar en el proceso interno de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a la elección por la gubernatura de Nayarit en 2027, con el objetivo de encabezar el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado.

El ahora alcalde con licencia de Bahía de Banderas presentó su registro luego de que el Cabildo aprobara su separación temporal del cargo, decisión que le permitirá competir en el proceso interno de la coalición oficialista.

Héctor Santana busca la candidatura de Morena para la gubernatura de Nayarit

La licencia de Héctor Santana fue aprobada sin goce de sueldo por un periodo de hasta un año, con posibilidad de reincorporarse a la presidencia municipal antes de concluir ese plazo.

Durante la misma sesión de Cabildo, José Israel Santillán Castañeda rindió protesta como presidente municipal interino de Bahía de Banderas, por lo que la licencia surtió efecto de manera inmediata.

De acuerdo con el calendario establecido por Morena, PVEM y PT, el proceso interno tendrá una duración aproximada de un mes y concluirá con una encuesta prevista para finales de julio.

En caso de que el resultado no le favorezca, Héctor Santana podría reincorporarse a la presidencia municipal durante el mes de agosto.

Obras, programas sociales y disciplina financiera marcaron la gestión de Héctor Santana

El registro de Héctor Santana ocurre respaldado por una administración municipal enfocada en el desarrollo de infraestructura, la disciplina financiera y la implementación de programas sociales.

Durante su gestión, el gobierno municipal reportó la ejecución de 153 obras y proyectos de infraestructura, entre los que destaca la construcción de la primera alberca olímpica de Bahía de Banderas, además de la rehabilitación de espacios deportivos y la instalación de nuevas canchas de fútbol rápido en comunidades como San Vicente del Mar, Jardines del Sol, San José del Valle y Altavela.

Asimismo, impulsó la construcción de techumbres deportivas y diversas acciones para fortalecer la infraestructura comunitaria del municipio.

Héctor Santana se registra para buscar la gubernatura de Nayarit con Morena, PVEM y PT. (Cortesía)

En materia financiera, la administración encabezada por Héctor Santana implementó una política de disciplina presupuestal orientada a reducir la deuda heredada y priorizar la inversión en obra pública y programas sociales.

Entre las acciones destacadas también se encuentra el programa Mercadito del Pueblo, mediante el cual se distribuyen apoyos alimentarios a familias de distintas comunidades de Bahía de Banderas, además de la realización de audiencias públicas y mecanismos de participación ciudadana para mantener un contacto directo con la población.

Su gobierno también puso en marcha el plan “100 acciones en 100 días, una visión de Héctor Santana”, estrategia enfocada en impulsar obras, fortalecer la prosperidad social, reducir la desigualdad, promover la transformación digital y fomentar el desarrollo sostenible.

Héctor Santana apuesta por replicar en Nayarit los resultados de su gestión municipal

Con su registro en el proceso interno de Morena, PVEM y PT, Héctor Santana busca trasladar el modelo de gobierno implementado en Bahía de Banderas al ámbito estatal y posicionarse como uno de los principales perfiles rumbo a la elección por la gubernatura de Nayarit en 2027.

Su participación representa uno de los movimientos relevantes dentro del escenario político de la entidad, donde el proceso interno de la coalición definirá en las próximas semanas a la persona que encabezará el proyecto de la Cuarta Transformación en el estado.