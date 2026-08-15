Sirenio “N”, padrastro de niña de 11 años que resultó embarazada en el estado de Tamaulipas, fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de violación equiparada agravada.

Esto luego de que el 13 de agosto de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas llevara a cabo la detención de Sirenio “N”, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.

Dictan prisión preventiva a padrastro de niña embarazada en Tamaulipas tras vinculación a proceso

El viernes 14 de agosto, la Fiscalía de Tamaulipas dio a conocer que un juez federal determinó la vinculación a proceso de Sirenio “N”, tras presentar datos de prueba que acreditan la comisión del delito de violación.

De acuerdo con las indagatorias, la agresión contra una menor de edad habría ocurrido en una vivienda ubicada al sur poniente de Matamoros.

Tras emitir su fallo, el juzgador también dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Sirenio “N”, por lo que el padrastro de niña embarazada en Tamaulipas permanecerá detenido.

En la audiencia se estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que será hasta el mes de octubre cuando se realice el próximo careo con las autoridades.

La Fiscalía de Tamaulipas puntualizó que continuará con las investigaciones hasta esclarecer los hechos y emitir las sentencias correspondientes al o los posibles responsables.