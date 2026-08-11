Geraldine Ponce firmó el Compromiso por la Unidad de Morena y la Cuarta Transformación en Nayarit, e invitó al resto de los aspirantes a sumarse a la iniciativa de cara a las elecciones de 2027.

El documento compartido por Geradline Ponce incluye 10 compromisos en los que todos los aspirantes a la gubernatura de Nayarit, incluida ella misma, aceptan respetar los resultados de la encuesta de Morena.

“Hoy firmé el Compromiso por la Unidad de Morena y de la Cuarta Transformación en Nayarit. ¿Y qué es lo que firmé? Algo muy sencillo: respetar la voluntad del pueblo, esa que siento todos los días en las calles y que me llena el corazón”. Geraldine Ponce, aspirante a la gubernatura en Nayarit por Morena

Geraldine Ponce señaló que el compromiso de unidad en Nayarit busca respaldar al ganador de la encuesta, destacando que el proyecto va más allá de las aspiraciones personales.

Geraldine Ponce firma compromiso de unidad en Nayarit (Especial)

Geraldine Ponce se compromete a respetar resultados de Morena en Nayarit

En un mensaje público, Geraldine Ponce señaló que el documento incluye aspectos clave para mantener la unidad en Morena y respetar la decisión que tome la ciudadanía.

Asimismo, la exalcaldesa de Tepic reiteró que, sin importar los resultados, su permanencia en las filas del partido será definitiva, sin importar el desenlace de la contienda interna.

Geraldine Ponce afirmó que seguirá trabajando desde Morena en todo el territorio de Nayarit, en sintonía con el proyecto de la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Respaldaré con todo a quien resulte favorecido o favorecida, y me quedaré en donde nací: en Morena, trabajando por La Transformación en cada rincón de Nayarit, junto a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum”. Geraldine Ponce, aspirante a la gubernatura en Nayarit por Morena

Iniciativa de Geraldine Ponce: Los 10 compromisos de unidad en Nayarit

El documento compartido por Geraldine Ponce, dirigido a quienes aspiran a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nayarit, establece los siguientes 10 compromisos:

Aceptar y respetar el resultado del proceso interno de Morena Respaldar plenamente a quien resulte designado Permanecer en Morena y en la Cuarta Transformación Llamar a equipos y simpatizantes a sumarse a la persona designada Participar en la organización y defensa de la Transformación en todo Nayarit Mantener respeto y fraternidad entre aspirantes Reafirmar los principios y valores de Morena Respaldar el liderazgo de Claudia Sheinbaum Evitar acciones que generen división en el movimiento Trabajar para que Morena obtenga respaldo mayoritario en Nayarit

Geraldine Ponce firma compromiso de unidad en Nayarit (Especial)