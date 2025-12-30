A través de un comunicado oficial, el FBI destacó la ayuda de autoridades de México en el decomiso relacionado a Ryan James Wedding, uno de los convictos más buscados en Estados Unidos.

Además de las autoridades de México, el FBI señaló la ayuda conjunta de instancias de Estados Unidos y Canadá, para conseguir este histórico decomiso relacionado a Ryan James Wedding.

Cateos de autoridades de México ayudaron al decomiso relacionado a Ryan James Wedding según FBI

En este operativo conjunto, fueron los cateos a propiedades de Ryan James Wedding en México por parte de autoridades locales, los que lograron en decomiso, de acuerdo con el FBI.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Los cateos por parte de autoridades de México se realizaron a inmuebles a nombre de Ryan James Wedding, ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México.

Todo como parte de una acción conjunta con la Policía Montada de Canadá y la Polícia de Los Angeles.

En dichos cateos se aseguraron una gran cantidad de motocicletas, con un valor total de 40 millones de dólares; mismas que ya están en manos de organismos de México, Estados Unidos y Canadá.

Si bien se encontraron otros bienes como vehículos de distintos tipos, obras de arte, medallas, documentación y algunos estupefacientes; el FBI solo destaca las mencionadas motocicletas.

Ryan James Wedding es uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI

El FBI nombró a Ryan James Wedding como uno de los 10 delincuentes más buscados en Estados Unidos, por delitos relacionados al tráfico de drogas ofreciendo una recompensa de hasta 15 mdd por información que lleve a su captura.

Ryan James Wedding ha sido vinculado por el FBI, así como por autoridades de México y Canadá, al Cartel de Sinaloa, como uno de los responsables de ingresar y distribuir estupefacientes en Estados Unidos.

El exatleta olímpico se mantiene prófugo de la justicia; aunque se tiene información de que podría estar escondiéndose en México.

De ahí el operativo conjunto que derivó en los cateos y decomiso anteriormente mencionados.