El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la autoría y participación del Cártel de Santa Rosa de Lima en ataque en cancha de futbol de Salamanca.

Este 20 de febrero, mediante la mañanera de Claudia Sheinbaum, desde Guanajuato, Harfuch señaló a Moises ‘N’, conocido simplemente como ‘Moy’, como autor del ataque que dejó más de 20 víctimas.

Así como lo identificó como líder de una célula delictiva con presencia en Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades aledañas.

“Se logró identificar a Moises ‘N’, Moy, como autor del ataque armado, también generador de violencia con operación en Irapuato y Salamanca” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Resultado de investigaciones realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, se detuvieron a cuatro miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Además de Moises ‘N’, de edad desconocida, se determinó que dos de los detenidos están involucrados en el ataque del pasado 25 de enero, en el que murieron 11 personas y 12 resultaron heridas.

El par de sujetos se dieron a la tarea de vigilar a fin de alertar la presencia de policías y huir con facilidad de la escena.

Detienen al autor del ataque en cancha de futbol en Salamanca

La tarde del 18 de febrero, Harfuch dio a conocer la detención de cuatro personas, entre ellos la del líder del Cártel de Santa Rosa en Lima.

Autoridades estatales y federales realizaron un operativo en la comunidad Cerrito de las Yerbas, en el municipio de Villagrán, donde tuvo lugar el arresto.

En el lugar se aseguraron armas, presunta droga y equipo táctico.

“En coordinación con autoridades del Estado, se desplegaron equipos de investigación y reacción manteniendo una coordinación estrecha entre todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Fiscalía del Estado. Derivado del intercambio de información de instituciones se logró identificar a Moises N, como autor del ataque armado” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Detienen a autor del ataque en campo de futbol de Salamanca (Gobierno de México)

Las dos involucradas en la masacre que tuvo lugar en un campo de fútbol de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, se identifican como Jorge Gabriel ‘N’ y Margarita ‘N’.

Hasta el momento suman seis personas detenidas por este ataque.