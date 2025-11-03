A través de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) se ha emitido la ficha de desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro de dicho estado el pasado 2 de noviembre.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de Michoacán, Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro fue visto por última vez en Tierras Coloradas, municipio de Ciudad Hidalgo.

Por lo que desde ese entonces a Alejandro Correa Gómez de 41 años de edad, y quien fuera alcalde de Zinapécuaro de 2018 a 2021 no se le ha visto; se sabe que al momento de su desaparición, vestía una camisa a cuadros azul, chaleco gris y sombrero beige.

Reportan desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán (Fiscalía Michoacán )

¿Qué se sabe de la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán?

Conforme a la información local, se sabe que Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán estuvo el domingo 2 de noviembre en el municipio de Hidalgo.

Sin embargo, la familia de Alejandro Correa Gómez reportó que cerca de las 3:00 de la tarde dejaron de tener comunicación con el exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán.

Asimismo, las autoridades precisaron que se teme por la integridad de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, pues podría ser víctima de un delito.

La Fiscalía del estado ha pedido la colaboración de la ciudadanía en caso de saber información sobre el paradero de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán por lo que se les pide comunicándose al número 800 614 2323, así como a través de los canales oficiales y redes sociales oficiales.



