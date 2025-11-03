En conferencia de prensa, la Fiscalía de Michoacán confirmó la desaparición de Alejandro Correa Gómez de 41 años de edad, exalcalde de Zinapécuaro, así como informó que ya se ha iniciado su búsqueda.

“Desde el día de ayer se presentó un familiar a denunciar la posible desaparición de Alejandro Correa Gómez”. Fiscalía de Michoacán

Según la Fiscalía de Michoacán se sabe que Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro salió a Ciudad Hidalgo a una actividad social, sin embargo por la madrugada se perdió comunicación con él.

Con ello, la Fiscalía de Michoacán precisó que ya se ha emitido la ficha de desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro además de que se activaron los protocolos de búsqueda por la ley.

Reportan desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán (Fiscalía Michoacán )

¿Qué se sabe de la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro? Estos son los detalles de la Fiscalía de Michoacán

Ante la búsqueda por la desaparición del exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, la Fiscalía de Michoacán precisó que personal de la Guardia Civil del estado ya acudió al lugar de los hechos, para hacer recorridos.

Donde pudo poner en marcha los protocolos, en los que se entrevistó a gente del lugar para algún indicio de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro.

Asimismo, a la Fiscalía de Michoacán se le entregó un video de manera personal por gente del lugar , sin embargo, no existen cámaras de vigilancia en la zona.

Hasta el momento, no se ha confirmado nada sobre el paradero de Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, por lo que se sigue trabajando para su pronta localización.