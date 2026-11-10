Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, reaccionó al llamado de Ricardo Salinas Pliego para que sus seguidores no lo dejen solo, luego de que el empresario se mostrara con la voz entrecortada y al borde del llanto durante su participación en el Festival de las Ideas 2026.

Durante su conferencia de prensa semanal, la líder morenista recordó que Ricardo Salinas Pliego ha manifestado su intención de buscar la Presidencia de la República, algo a lo que tiene derecho como ciudadano mexicano.

Sin embargo, señaló que los proyectos políticos son complejos y que la visión del empresario está alejada de los intereses y sentimientos del pueblo.

“Respecto al tema de Salinas Pliego, miren, esto es muy importante: él ha dicho que quiere ser presidente de la República y, como todo ciudadano mexicano, está en su derecho, pero los proyectos políticos son complejos, son duros y tiene una visión del país que nosotros evidentemente no compartimos y que están muy alejados de los sentimientos del pueblo porque otra vez son los intereses económicos ligados a los intereses políticos”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Las declaraciones de Ariadna Montiel se producen poco después de que Ricardo Salinas Pliego se mostrara con la voz entrecortada y al borde del llanto durante su participación en el Festival de las Ideas 2026, en la edición Emoción por México, celebrada en el Frontón México, en la Ciudad de México.

Ariadna Montiel recuerda que Salinas Pliego y otros adversarios están enojados con la Cuarta Transformación

En sus declaraciones, Ariadna Montiel también señaló que Ricardo Salinas Pliego y otros adversarios políticos están molestos con la Cuarta Transformación, pues, aseguró, su movimiento rompió con la relación entre el poder político y el económico.

Además, recordó que el empresario y dueño de TV Azteca tuvo que pagar sus impuestos, situación que, de acuerdo con la dirigente morenista, explica parte de su inconformidad con el gobierno.

“Y están enojados con nosotros, con la Cuarta Transformación, porque rompimos esta mafia entre el poder político y el poder económico y, pues, tuvieron que pagar sus impuestos, aunque se inconformaron porque obviamente hoy hay Estado de derecho” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

La dirigente nacional de Morena también acusó a Salinas Pliego de encabezar una red de comunicadores que, según dijo, se dedica a denostar al movimiento y mantener una campaña de guerra sucia contra su proyecto político.

“Él tiene un proyecto totalmente alejado de los sentimientos del pueblo y encabeza una red de comunicadores y demás que se dedican a denostar a nuestro movimiento, a mantener guerra sucia contra nuestro proyecto de nación. ¿Y cuál es nuestro proyecto de nación? Pues que ‘por el bien de todos, primero los pobres’, y eso es en contra de lo que están. Entonces, mucha gente ha sido hoy beneficiada con el trabajo de la Cuarta Transformación”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Ricardo Salinas Pliego pidió que no lo dejaran solo durante el Festival de las Ideas 2026

Durante su participación en el Festival de las Ideas 2026, Ricardo Salinas Pliego tuvo dificultades para contener la emoción al reconocer que no tiene certeza de si logrará los objetivos de su movimiento ni de si conseguirán ganar.

Sin embargo, aseguró que vale la pena luchar por sus ideales y lanzó un llamado a sus seguidores para que lo acompañen y no lo dejen solo. El empresario argumentó que su lucha no es únicamente por él, sino también por sus simpatizantes y sus familias.

“Porque yo no sé si vamos a ganar o no. Pero sí sé que vale la pena luchar por estas cosas. Y ojalá que me acompañen, no me dejen solo porque es complicado. Y no por mí, por ustedes, por ustedes, por sus hijos”. Ricardo Salinas Pliego

“No me dejen solo”, implora, casi llorando, el magnate @RicardoBSalinas, enriquecido con concesiones del Estado que le dio Carlos Salinas de Gortari: pic.twitter.com/IPBDuM5AVf — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) November 7, 2026

Las declaraciones de Salinas Pliego se producen en medio de un escenario de tensión política, marcado por la presentación de su proyecto La fortaleza mexicana y los litigios relacionados con los adeudos fiscales de sus empresas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).