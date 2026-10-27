Guillermo Arturo Zuany, exfiscal especializado de Chihuahua, solicitó un amparo para evitar su detención, resultado de la investigación sobre el narcolaboratorio de El Pinal.

Hasta la publicación de esta nota, el funcionario enfrenta varias acusaciones, entre las cuales se incluyen:

Falsedad ante autoridades con penalidad agravada

Ejercicio ilegal del servicio público

Coalición de servidores públicos, en relación con actuaciones atribuidas también a César Jáuregui

La medida legal fue confirmada este lunes 26 de octubre por el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chihuahua, Gilberto Loya Chávez.

Guillermo Arturo Zuany (Especial)

Guillermo Arturo Zuany evitó con amparo su detención por caso El Pinal

De acuerdo con reportes, la orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany fue emitida el 17 de octubre, el mismo día que se detuvo al exfiscal César Jáuregui Moreno.

Sin embargo, el exfiscal especializado de Chihuahua no pudo ser detenido debido a que en ese momento ya contaba con el proceso de amparo. Hasta ahora, no se conoce su paradero.

Nosotros estamos usando todos los mecanismos legales para dar con el paradero de todas las personas que es importante localizar. Esta persona Guillermo Arturo Z., tiene un amparo, promovió un amparo indirecto del cual ya se nos notificó. Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la FGE en Chihuahua

Aunque se presume que aún podría permanecer en territorio mexicano, extraoficialmente se sospecha que el exfuncionario habría huido hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la la fiscalía, siguen adelante las investigaciones no sólo del caso del narcolaboratorio, pues se prevé que se hayan cometido otros delitos.

¿Quién es Guillermo Arturo Zuany y por qué tiene orden de aprehensión?

Guillermo Arturo Zuany es un exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, buscado por las autoridades estatales por su presunta participación en irregularidades durante el operativo de El Pinal.

Un juez libró una orden de aprehensión en su contra el 17 de octubre de 2026, dentro de la misma causa penal en la que fue detenido el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui .

Antes de llegar a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, encabezó la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita a la Fiscalía General del Estado.