El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, inauguró el Art Week Querétaro, una semana de actividades que se realizará del 9 al 15 de noviembre de 2026 y reunirá a más de 300 artistas en distintos espacios de la capital.

El programa contempla expresiones de artes visuales y escénicas, diseño de modas y arte urbano. De acuerdo con el alcalde, más de 150 participantes son queretanos, quienes mostrarán su trabajo en disciplinas como teatro, pintura, escultura, música y cine.

Art Week Querétaro reúne a más de 150 artistas locales

Durante la inauguración, Felifer Macías destacó que el encuentro busca acercar distintas expresiones artísticas a públicos de todas las edades, desde niñas y niños hasta jóvenes y adultos mayores.

Vamos a tener más de 300 artistas que van a mostrar todo su talento en toda esta semana, en diferentes disciplinas, la mitad de ellos queretanos más de 150 artistas queretanos en teatro, en pintura, escultura, música, cine. Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro.

El presidente municipal también describió el Art Week como un puente entre el pasado y el futuro de Querétaro, a través del arte y la identidad cultural, e invitó a la ciudadanía a participar en las actividades.

Por su parte, la secretaria de Cultura del Estado, Ana Paola López Birlaín, destacó que Querétaro se ha convertido en un punto de encuentro para el talento y la creatividad. También reconoció el trabajo del gobierno municipal para promover el arte como una herramienta de fortalecimiento del tejido social.

Querétaro celebra su Art Week con exposiciones, murales y desfile de moda (Cortesía )

Art Week Querétaro incluirá el Fashion Show 2026 y un Festival de Murales

Entre las actividades programadas se encuentran exposiciones, sesiones de dibujo, estudios abiertos (open studios) y pintura en vivo (live painting), en espacios como Casa Barrio y The Mind Tattoo.

El Festival de Murales llevará propuestas de arte urbano a puntos como Roncopollo, avenida del Deporte y avenida del Río, con lo que se incorporarán distintas zonas de la ciudad a la programación cultural.

Además, el jueves 12 de noviembre se realizará el Querétaro Fashion Show 2026, que celebrará su séptima edición bajo el concepto The Underground Fashion Experience. El evento tendrá lugar en el estacionamiento de Álamos Lifestyle Center by Kiva.

Las personas interesadas en consultar el programa completo, las sedes y los horarios pueden ingresar a la página artweekqro.mx.