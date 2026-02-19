El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que el pago del bimestre enero-febrero de la Beca Rita Cetina avanza sin contratiempos. Este apoyo está dirigido a familias con hijas e hijos en preescolar, primaria y secundaria que ya estaban inscritas en el programa.

El apoyo social forma parte de la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la permanencia escolar y evitar el abandono por motivos económicos.

Asimismo, la SEP explicó que las familias que tengan más de un estudiante de secundaria inscrito en el programa recibirán 700 pesos adicionales por cada alumno extra, lo que incrementa el monto total de apoyo.

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, febrero 2026

Mario Delgado explicó que los depósitos se realizan de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario, por lo que el calendario queda así:

16 de febrero: Letras A, B, C, D, E y F

19 de febrero: Letra G

20 de febrero: Letras H, I, J, K y L

23 de febrero: Letra M

24 de febrero: Letras N, Ñ, O, P y Q

25 de febrero: Letra R

26 de febrero: Letra S

27 de febrero: Letras T, U, V, W, X, Y y Z

SEP impulsa la permanencia escolar con Beca Rita Cetina (cortesía)

Requisitos para tramitar la Beca Rita Cetina

Delgado Carrillo dio a conocer que del 16 al 27 de febrero está abierto el registro en línea para las y los estudiantes que no cuentan con la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, a través del portal oficial: subes.becasbenitojuarez.gob.mx.

Si quieres tramitar la beca, necesitas:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

Comprobante de domicilio

Los menores de edad deben subir la documentación de padre, madre o tutor

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, destacó que la Beca Rita Cetina está diseñada para acompañar a las y los estudiantes en una etapa clave para la formación, asegurando que los factores económicos no sean causa de deserción escolar.

Finalmente, hizo un llamado a las madres y padres de familia a estar al pendiente de las redes sociales de la Becas para el Bienestar:

Facebook: @BecasBenito

X: @BecasBenito

Instagram: @becasbenitojuarezoficial

Youtube: @BecasBenitoJuárezOficial

TikTok: @Becas Benito Juárez

Con este esquema, la SEP busca garantizar el acceso y permanencia en la Educación Media Superior, además de apoyar a las familias en gastos como útiles, transporte y materiales escolares.