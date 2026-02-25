Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), a cargo de Pamela López Ruíz, tendrá una inversión histórica de 26 mil millones de pesos para mejorar escuelas de Educación Básica y Media Superior, con el objetivo de consolidar la Nueva Escuela Mexicana.

La Escuela es Nuestra beneficiará a 8.5 millones de estudiantes

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó que con esta inversión se mejorarán las condiciones de cerca de 75 mil escuelas en todo el país, beneficiando directamente a 8.5 millones de estudiantes.

El funcionario explicó que, para garantizar una buena ejecución de recursos, el dinero para cada plantel será entregado directamente al Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) de cada escuela, quienes serán los encargados de acordar las acciones prioritarias en materia de ampliación y rehabilitación de sus espacios educativos, equipamiento y servicios.

Asimismo, señaló que durante el 2025, el programa llegó por primera vez a la Escuela Media Superior, asegurando que contar con mejores instalaciones educativas mejora el aprendizaje de los y las estudiantes y los motiva a continuar con sus estudios.

Programa LEEN beneficiará a casi 75 mil escuelas públicas del país (cortesía)

Por otra parte, recordó que en ese mismo año, el LEEN contó con un presupuesto de 25 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de:

69 mil 291 escuelas de Educación Básica

6 mil 317 escuelas de Educación Media Superior

Finalmente, Delgado Carrillo aseguró que en el 2025 se benefició a 8.4 millones de alumnas y alumnos con instalaciones dignas y seguras para sus estudios.

Con esta estrategia, el gobierno de México, en coordinación con la SEP y con La Escuela es Nuestra, se compromete a seguir mejorando la calidad de la infraestructura educativa en todo el país para fortalecer la permanencia escolar.