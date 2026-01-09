Rosa Icela Rodríguez informó que Chilpancingo de los Bravo y Acapulco de Juárez fueron municipios prioritarios en Guerrero, donde se desplegó un esfuerzo interinstitucional que permitió brindar 186 mil acciones durante 2025, como parte del Eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Guerrero, la secretaria de Gobernación detalló que el despliegue federal, estatal y regional incluyó más de 47 mil visitas casa por casa, la instalación de 29 Comités de Paz y la realización de 50 Ferias de Paz.

Rosa Icela Rodríguez destaca avances del Tianguis del Bienestar y Comités de Paz en Guerrero

La titular de la Secretaría de Gobernación señaló que los tres órdenes de gobierno intervinieron en 40 colonias, donde junto con la población se logró la recuperación de 37 espacios públicos, además de la instalación del Tianguis del Bienestar.

En Acapulco, se otorgaron 92 mil 742 atenciones, se realizaron más de 21 mil 500 visitas a hogares en 16 colonias, se instalaron nueve Comités de Paz, se llevaron a cabo 23 Ferias de Paz y se recuperaron espacios públicos.

Estrategia de Atención a las causas suma 186 mil acciones en Guerrero, informa Rosa Icela Rodríguez. (Cortesía)

Asimismo, el Tianguis del Bienestar benefició a 8 mil 993 familias, se recuperaron espacios públicos en la colonia Postal y se instalaron Senderos de Paz.

En tanto, en Chilpancingo se brindaron 93 mil atenciones y se organizaron Ferias de Paz. Además, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se realizó una rodada y una carrera atlética.

A lo largo del año pasado, las Mesas de Paz, en Guerrero, sesionaron de manera itinerante y de forma presencial en las ocho regiones del estado, donde en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno se generaron acciones de seguridad. Rosa Icela Rodríguez

Consejos de Paz y Atención a las Causas continúan en Guerrero, informa Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez informó que en el estado se llevaron a cabo 315 sesiones estatales, dos interestatales y 2 mil 130 regionales, además de la realización de 29 Jornadas de Paz.

Anunció que durante la primera quincena de enero se contempla la instalación de Consejos de Paz y Atención a las Causas en municipios prioritarios.

Asimismo, detalló que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se implementó el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en municipios como Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo y Técpan de Galeana, donde la ciudadanía canjeó 149 armas de fuego de manera voluntaria y anónima.

Por otro lado, del 3 de junio al 7 de noviembre de 2025, el Tianguis del Bienestar se instaló en 21 comunidades de 12 municipios de las regiones de La Montaña, Costa Chica, Zona Amuzga y Costa Grande, beneficiando a 44 mil familias con la entrega gratuita de bienes nuevos de primera necesidad decomisados en aduanas.

Finalmente, la funcionaria destacó que las jornadas iniciaron junto a la gobernadora Evelyn Salgado en Acapulco y se extendieron a municipios como Cuajinicuilapa, Ometepec, Metlatónoc, Cochoapa el Grande y Atoyac de Álvarez.