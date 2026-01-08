Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, dio a conocer que Guerrero registró durante diciembre del 2025 solo 72 casos de homicidio, colocándose en el lugar 13 del país.

De acuerdo con los reportes, esta cifra es la más baja desde el 2014, por lo que se pueden confirmar resultados positivos de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda.

Guerrero se posicionó en el lugar 13 de homicidios a nivel nacional, recuperando la paz en el estado (Cortesía)

Guerrero registra reducción de más del 60% en el promedio diario de homicidios

Durante la conferencia, Marcela Figueroa Franco señaló que Guerrero registró una reducción del 65% en el promedio diario de homicidios en comparación con octubre del 2024, uno de los descensos más sobresalientes a nivel nacional.

Además, de enero a diciembre del 2025, Guerrero se colocó en el sexto lugar con mil 132 homicidios dolosos, lo que representa el 5.4% del total nacional. Mientras que en diciembre registró el 4.4% de homicidios con 72 casos, ubicándose en la posición número 13 a nivel nacional.

Por otra parte, el promedio diario de homicidios reportó una baja del 24.3%, colocándose en el lugar 15 a nivel nacional.

Con estos resultados, Guerrero avanza de manera histórica en la reducción de violencia, garantizando la recuperación de la paz y la seguridad.