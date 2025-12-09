La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe del plan de Atención a las Causas que Generan Violencia, el cual cumplió un año de trabajo ininterrumpido y suma más de 4 millones 689 mil 150 atenciones a 3 millones 69 mil 448 personas.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que, gracias a la articulación entre los tres órdenes de gobierno, se visitaron 15 estados y 77 municipios como parte de esta estrategia.

Se realizaron 404 Ferias de Paz para acercar programas y servicios a las comunidades, y se formalizaron 338 Comités de Paz, que impulsan la participación ciudadana para mejorar los entornos sociales.

Reconocemos el compromiso de las dependencias federales, de los gobiernos estatales y municipales que cada semana se suman, con acciones, a favor de las comunidades en todo el país, porque como dice la Presidenta Claudia Sheinbaum: La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida. Rosa Icela Rodríguez

Recuperación de espacios públicos avanza con trabajo conjunto: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez informó que, gracias a la colaboración entre autoridades y ciudadanía, se logró la recuperación de 306 espacios públicos, entre ellos parques, plazas, senderos y canchas deportivas.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizaron 945 actividades deportivas y recreativas con 75 mil 396 asistentes en el Estado de México; mientras que en Tabasco y Baja California se llevaron a cabo capacitaciones comunitarias.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano inició obras comunitarias en la unidad Deportiva Javier R. Bours, en Cajeme, Sonora.

En coordinación con IMSS-Bienestar, se fortalecieron los servicios médicos en Pantelhó y Tila, Chiapas, con más de 56 mil atenciones. En La Trinidad y Frontera Comalapa se efectuaron jornadas de credencialización del INE y mil 808 jóvenes fueron incorporados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Además, pequeños negocios de Chenalhó se sumaron al programa Crédito Solidario, se entregaron 34 viviendas a familias desplazadas del Ejido Puebla y se inauguraron tres puntos de venta de Leche para el Bienestar.

Jornadas de Paz alcanzan participación de 2.1 millones

La titular de la Segob reconoció la labor de secretarias y secretarios técnicos estatales y municipales que, desde las Mesas de Paz, coordinan actividades deportivas, culturales y artísticas para sus comunidades.

Durante este periodo se realizaron 6 mil 855 Jornadas de Paz, con la participación de más de 2 millones 100 mil personas.

Otros resultados relevantes:

La CONADE, mediante el programa Ponte Pila, realizó más de 19 mil actividades, con 1 millón 600 mil participantes en Ferias de Paz de 14 entidades.

La OMS impartió el taller “Familias Fuertes: Amor y Límites”, orientado a prevenir adicciones y suicidios, así como fortalecer lazos afectivos.

La campaña “Por la Paz y Contra las Adicciones” organizó 64 Ferias de Jóvenes Emprendedores, con más de 19 mil 104 participantes.

En el marco de la campaña internacional “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres”, se realizaron 96 caminatas en 89 municipios, con más de 26 mil asistentes.

La Secretaría de las Mujeres llevó a cabo más de 100 Jornadas de Difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, alcanzando a 16 mil 700 personas y acumulando más de 25 millones de cartillas entregadas.

Rosa Icela Rodríguez destaca progreso del programa de Desarme Voluntario

Rosa Icela Rodríguez subrayó que el Tianguis del Bienestar continúa llevando apoyos a comunidades alejadas. Más de 61 mil familias de 23 municipios y nueve localidades en Guerrero, Oaxaca y Michoacán han recibido artículos nuevos como ropa, tela, enseres y productos básicos decomisados en aduanas.

Este esfuerzo integra a la Secretaría de Hacienda, ANAM, INDEP, SAT, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, autoridades estatales y municipales, así como a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La funcionaria destacó que, con apoyo de la Sedena y la Iglesia Católica, se mantiene la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual la población entrega armas de fuego de forma anónima a cambio de dinero en efectivo.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 8 mil 700 armas, entre ellas 2 mil 519 largas, 5 mil 88 cortas y mil 93 granadas, además de cargadores y cartuchos. También se instaló un módulo para el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos.