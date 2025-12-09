La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el informe del plan de Atención a las Causas que Generan Violencia, el cual cumplió un año de trabajo ininterrumpido y suma más de 4 millones 689 mil 150 atenciones a 3 millones 69 mil 448 personas.
Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que, gracias a la articulación entre los tres órdenes de gobierno, se visitaron 15 estados y 77 municipios como parte de esta estrategia.
Se realizaron 404 Ferias de Paz para acercar programas y servicios a las comunidades, y se formalizaron 338 Comités de Paz, que impulsan la participación ciudadana para mejorar los entornos sociales.
Reconocemos el compromiso de las dependencias federales, de los gobiernos estatales y municipales que cada semana se suman, con acciones, a favor de las comunidades en todo el país, porque como dice la Presidenta Claudia Sheinbaum: La seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida.Rosa Icela Rodríguez
Recuperación de espacios públicos avanza con trabajo conjunto: Rosa Icela Rodríguez
Rosa Icela Rodríguez informó que, gracias a la colaboración entre autoridades y ciudadanía, se logró la recuperación de 306 espacios públicos, entre ellos parques, plazas, senderos y canchas deportivas.
A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se realizaron 945 actividades deportivas y recreativas con 75 mil 396 asistentes en el Estado de México; mientras que en Tabasco y Baja California se llevaron a cabo capacitaciones comunitarias.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano inició obras comunitarias en la unidad Deportiva Javier R. Bours, en Cajeme, Sonora.
En coordinación con IMSS-Bienestar, se fortalecieron los servicios médicos en Pantelhó y Tila, Chiapas, con más de 56 mil atenciones. En La Trinidad y Frontera Comalapa se efectuaron jornadas de credencialización del INE y mil 808 jóvenes fueron incorporados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Además, pequeños negocios de Chenalhó se sumaron al programa Crédito Solidario, se entregaron 34 viviendas a familias desplazadas del Ejido Puebla y se inauguraron tres puntos de venta de Leche para el Bienestar.
Jornadas de Paz alcanzan participación de 2.1 millones
La titular de la Segob reconoció la labor de secretarias y secretarios técnicos estatales y municipales que, desde las Mesas de Paz, coordinan actividades deportivas, culturales y artísticas para sus comunidades.
Durante este periodo se realizaron 6 mil 855 Jornadas de Paz, con la participación de más de 2 millones 100 mil personas.
Otros resultados relevantes:
- La CONADE, mediante el programa Ponte Pila, realizó más de 19 mil actividades, con 1 millón 600 mil participantes en Ferias de Paz de 14 entidades.
- La OMS impartió el taller “Familias Fuertes: Amor y Límites”, orientado a prevenir adicciones y suicidios, así como fortalecer lazos afectivos.
- La campaña “Por la Paz y Contra las Adicciones” organizó 64 Ferias de Jóvenes Emprendedores, con más de 19 mil 104 participantes.
- En el marco de la campaña internacional “16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres”, se realizaron 96 caminatas en 89 municipios, con más de 26 mil asistentes.
- La Secretaría de las Mujeres llevó a cabo más de 100 Jornadas de Difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, alcanzando a 16 mil 700 personas y acumulando más de 25 millones de cartillas entregadas.
Rosa Icela Rodríguez destaca progreso del programa de Desarme Voluntario
Rosa Icela Rodríguez subrayó que el Tianguis del Bienestar continúa llevando apoyos a comunidades alejadas. Más de 61 mil familias de 23 municipios y nueve localidades en Guerrero, Oaxaca y Michoacán han recibido artículos nuevos como ropa, tela, enseres y productos básicos decomisados en aduanas.
Este esfuerzo integra a la Secretaría de Hacienda, ANAM, INDEP, SAT, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, autoridades estatales y municipales, así como a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La funcionaria destacó que, con apoyo de la Sedena y la Iglesia Católica, se mantiene la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante la cual la población entrega armas de fuego de forma anónima a cambio de dinero en efectivo.
Del 1 de octubre de 2024 a la fecha se han canjeado 8 mil 700 armas, entre ellas 2 mil 519 largas, 5 mil 88 cortas y mil 93 granadas, además de cargadores y cartuchos. También se instaló un módulo para el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos.