Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que desde noviembre de 2024 se han intervenido 61 municipios prioritarios como parte de la Estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia, impulsada por el Gobierno Federal.

Durante su participación en la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria detalló que se han visitado 279 mil 939 hogares, realizado 409 Ferias de Paz, conformado 344 Comités de Paz, recuperado 308 espacios públicos y llevado a cabo 7 mil 005 Jornadas por la Paz.

Con estas acciones, los tres órdenes de gobierno han brindado más de 4.8 millones de atenciones, en beneficio directo de 3.1 millones de personas en 12 entidades federativas.

Rosa Icela Rodríguez informa avances de la Estrategia de Atención a las Causas en estados prioritarios

La titular de Gobernación detalló que en Tijuana, Baja California, se otorgaron 126 mil 729 atenciones, además de realizar 30 Ferias de Paz, conformar 21 Comités de Paz, un Consejo de Paz y Justicia Cívica, y recuperar 54 espacios públicos.

En Chiapas, la estrategia se implementó en municipios como Amatenango de la Frontera, Chenalhó, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Trinitaria, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas y Tila, donde se brindaron 120 mil 909 atenciones.

Mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se registraron 136 mil atenciones, además de acciones comunitarias como Ferias de Paz y recuperación de espacios públicos.

En el Estado de México, se intervinieron municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad, entre otros, con 317 mil 351 atenciones.

En Guanajuato, las acciones en Celaya, León y Salamanca sumaron 463 mil atenciones, mientras que en Colima y Manzanillo se otorgaron más de 22 mil.

También se reportaron 65 mil 818 atenciones en Jalisco, 118 mil en Michoacán, 219 mil en Tabasco, así como acciones comunitarias en Cajeme, Sonora, en coordinación con autoridades municipales.

Gobierno de Claudia Sheinbaum refuerza prevención con canje de armas y actividades comunitarias

Rosa Icela Rodríguez subrayó que, a través de las 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales, se han promovido actividades culturales, artísticas y deportivas en todo el país, alcanzando más de 7 mil Jornadas por la Paz.

Indicó que, en coordinación con la Secretaría de Cultura, los Semilleros de Paz han fortalecido la atención comunitaria mediante actividades recreativas, mientras que con apoyo de la Conade se realizaron las Carreras “Ponte Pila” y torneos deportivos, con impacto en 1 millón 432 mil jóvenes.

Además, en 23 municipios de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, se llevó a cabo el Tianguis del Bienestar, beneficiando a 244 mil 660 familias con la entrega gratuita de artículos nuevos y de primera necesidad.

En materia de seguridad, la funcionaria destacó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continúa el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025, la ciudadanía canjeó 9 mil 81 armas de fuego, incluyendo armas largas, cortas, granadas, cartuchos y cargadores, a cambio de apoyos económicos.