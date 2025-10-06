En el estado de Guerrero se anunció la desaparición del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco del municipio de Mezcala.

Su desaparición se dio en el municipio vecino de Cocula y se reportó que vestía guayabera azul rey con franjas verticales blancas, pantalón de vestir oscuro y huaraches.

Otras características que se dieron para su búsqueda son complexión robusta, estatura de 1.65 metros. Ante esta desaparición y búsqueda te contamos más de lo que sabemos sobre el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada:

Ficha de búsqueda de Bertoldo Pantaleón Estrada (CEBP)

¿Quién es Bertoldo Pantaleón Estrada?

El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada es párroco en Mezcala, Guerrero, quien despareció en la comunidad de Atzcala, localidad de Cocula.

¿Qué edad tiene Bertoldo Pantaleón Estrada?

Bertoldo Pantaleón Estrada tiene 58 años de edad al momento de su desaparición, el sábado 4 de octubre de 2025.

¿Qué signo zodiacal es Bertoldo Pantaleón Estrada?

Bertoldo Pantaleón Estrada es de signo zodiacal Libra, pues nació un 21 de octubre, es decir, en 15 días estaría cumpliendo 59 años de edad.

¿Qué estudió Bertoldo Pantaleón Estrada?

Se desconocen los estudios formales de Bertoldo Pantaleón Estrada.

¿En qué ha trabajado Bertoldo Pantaleón Estrada?

Bertoldo Pantaleón Estrada actualmente es párroco en la Parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Guerrero.

Desaparece padre Bertoldo Pantaleón Estrada en Guerrero

José de Jesús González, obispo de Chilpancingo-Chilapa, comunicó a todos los señores presbíteros de la región que ya denunció ante las autoridades la desaparición del padre Bertoldo Pantaleón Estrada.

“He pedido a nuestras autoridades civiles que activen el protocolo de búsqueda y localización del padre Bertoldo Pantaleón Estrada”, dijo en un comunicado.

También pidió oraciones de ellos y sus feligreses para el regreso con bien del padre Bertoldo.