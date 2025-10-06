Mamá de Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan desaparecida asegura que su hija “no se perdió, se la llevaron”.

El 2 de octubre, se dio a conocer la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años de edad y estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan de la UNAM.

Mamá de Kimberly Moya asegura que a su hija la desaparecieron

La desaparición de la estudiante del CCH Naucalpan, Kimberly Moya ocurrió el 2 de octubre en la colonia San Rafael Chamapa, Estado de México.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, Kimberly Moya fue vista por última vez cuando salió de un cibercafé donde imprimió una tarea escolar a las 16:06 horas.

Kimberly Moya, estudiante desaparecida del CCH Naucalpan (Alerta Amber )

En las cámaras se ve como Kimberly Moya sale sola con un pantalón gris y una mochila rosa; posteriormente se le ve caminando sobre la calle Los Aceites cerca del Bulevar Colosio.

También pueden verse en dichos videos tres vehículos: un Volkswagen, una camioneta y un auto compacto que pasan varias veces por la zona.

Este hecho que ya investiga la policía, ha reforzado la aseveración de la mamá de Kimberly Moya, en la que dice que su hija no se perdió sino que se la llevaron.

La desaparición de Kimberly Moya ha hecho que se organicen desde el 3 de octubre bloqueos y protestas en vialidades de Naucalpan por parte de estudiantes, vecinos y familiares ante la indignación de la desaparición de la estudiante del CCH Naucalpan.

“Mi hija no se perdió, a ella se la llevaron. Es una buena estudiante, solo fue por unas copias para su escuela”. Jaqueline, mamá de Kimberly Moya