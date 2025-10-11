El titular de la Secretaría de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó la detención de Miguel Ángel, presunto responsable del homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en Guerrero.

Por medio de un mensaje que compartió en redes sociales, Omar García Harfuch resaltó que como parte del seguimiento de la investigación de los hechos, se logró la detención del sujeto implicado en el crimen.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana refirió que la captura de Miguel Ángel, acusado por el homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, se logró en colaboración de diversas dependencias.

En seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, en una operación encabezada por @FGEGuerrero y @SSPGro, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado… pic.twitter.com/5oQjFzTSYu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2025

Nota en desarrollo, en breve más información