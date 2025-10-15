Autoridades informaron que se ha detenido a un adolescente por su presunta participación en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en el estado de Guerrero.

Con la captura de este adolescente, suman dos personas detenidas por el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien apareció sin vida el pasado 6 de octubre tras su desaparición.

Ficha de búsqueda de Bertoldo Pantaleón Estrada (CEBP)

Detienen a adolescente por el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada

La Fiscalía del estado de Guerrero detalló que las investigaciones señalan que un adolescente habría participado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada.

De acuerdo con la información, el adolescente habría sido coautor del homicidio calificado del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada junto al hombre que ya fue detenido.

El adolescente fue detenido y, tras los trámites legales correspondientes de la Fiscalía de Guerrero, fue puesto a disposición de una jueza de control para continuar con el proceso judicial.

Cabe mencionar que Omar García Harfuch ya había informado sobre la detención de Miguel Ángel, presunto responsable del homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada.