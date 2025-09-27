Luis Óscar Ayala García de 48 años de edad, es el odontólogo que lleva desaparecido 11 días, luego de que el pasado 16 de septiembre de 2025 fuera la última vez que se supiera de él.

El odontólogo, Luis Óscar Ayala García desapareció en la zona de Jalatlaco, en el Ajusco, alcaldía Tlalpan de la CDMX; y a 11 días de los hechos aún sigue sin saberse nada de su paradero.

¿Qué le pasó a Luis Óscar Ayala García? Odontólogo lleva desaparecido 11 días (Especial )

Familia de Luis Óscar Ayala García, el odontólogo que lleva desaparecido 11 días creé que fue raptado

En entrevista con TV Azteca, la familia de Luis Óscar Ayala García, el odontólogo que lleva desaparecido 11 días ha expresado creer que fue raptado.

Pues a 11 días de la desaparición del odontólogo, Luis Óscar Ayala García su familia y las autoridades siguen buscándolo, sin embargo, nada se sabe de él.

Según contaron, el odontólogo Luis Óscar Ayala García salió a la zona del Ajusco para tener un día libre.

En los hechos se sabe que el odontólogo Luis Óscar Ayala García dejó su coche estacionado en un restaurante, para luego subir a caminar por la zona, aunque ya nunca regresó, siendo lo último que se supo de él.

Y aunque la búsqueda de la familia ha sido exhaustiva, que ha contado con el apoyo de la Comisión de Búsqueda y binomios caninos del Ejército y del grupo K9, el rastro del odontólogo Luis Óscar Ayala García se desconoce.

“Los perros coincidieron en un punto de la montaña que baja hacia un costado... pero en ese punto el rastro se borra”. Familia del odontólogo Luis Óscar Ayala García

Lo que ha llevado a la familia del odontólogo Luis Óscar Ayala García a creer “lo levantaron o lo raptaron o se lo llevaron”.

Ante las sospechas de la familia sobre la desaparición del odontólogo Luis Óscar Ayala García, también denunciaron el peligro que se ve en la zona del Ajusco.

Asegurando que pese a ser un lugar familiar, la Ajusco no es seguro, luego de que la familia en la búsqueda del odontólogo Luis Óscar Ayala García, se percatara de la situación que se vive en la zona.

“Ahora que subimos seguido, vemos tristemente muchas lonas de gente que está siendo buscada, mi hermano es una lona más”. Familia del odontólogo Luis Óscar Ayala García

Asimismo, advirtieron que los lugareños viven aterrorizados, pues “hablan de miedo, saben que hay ‘casas de seguridad’, pero nadie quiere hablar por temor”.

De saber sobre el paradero del odontólogo Luis Óscar Ayala García se pide a la ciudadanía contactar a la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía Especializada o comunicarse a los teléfonos:

55 6357 8079

55 6357 9282

Luis Óscar Ayala García, el odontólogo que lleva desaparecido 11 días, en el día de su desaparició n vestía una sudadera naranja, bermuda y tenis.