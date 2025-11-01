La Diócesis de Cuautitlán del Estado de México (Edomex) reportó la desaparición del padre Ernesto Baltazar Hernandez Vilchis y pide la ayuda de la ciudadanía para localizarlo.

El reporte de búsqueda indica que el padre Ernesto Baltazar tiene 43 años de edad y las siguientes peculiaridades:

Estatura: 1.68 metros

Complexión : robusta y tez blanca

Peso: 68 kg

Cejas: semipobladas

Ojos: grandes color verde

Las autoridades reportan que el padre Ernesto Baltazar tiene una cicatriz quirúrgica en el abdomen, además de lunares en la espalda, el pie y uno más en la mano.

Desaparece el padre Ernesto Baltazar en Edomex (Redes sociales)

Reportan desaparición del padre Ernesto Baltazar en Edomex; Diócesis de Cuautitlán pide ayuda para localizarlo

Pese a que el reporte formal de la desaparición del padre Ernesto Baltazar se hizo este viernes 31 de octubre de 2025, la información indica que no se sabe nada del presbítero desde hace cuatro días.

El padre Ernesto Baltazar fue visto por última vez hace cuatro días en la colonia Ampliación La Piedad, en Tultepec, y vestía un pants de algodón color guinda y tenis de gamuza negros.

Mons. Efraín Mendoza, obispo de Cuautitlán, pidió a los fieles mantenerse en oración para que el padre Ernesto Baltazar pueda regresar con bien a su hogar y a su comunidad parroquial.