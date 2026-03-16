Durante el segundo fin de semana largo de 2026, Guerrero registró un notable resultado en materia turística al superar el 90 por ciento de ocupación hotelera, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo estatal.

Los principales destinos del llamado Hogar del Sol recibieron una importante afluencia de visitantes, lo que confirma al estado como uno de los destinos más atractivos del país en esta temporada vacacional.

Turismo en Guerrero supera 90% de ocupación hotelera

Este comportamiento positivo en la actividad turística refleja el impulso al sector mediante acciones de promoción encabezadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La mandataria estatal ha reiterado su compromiso de fortalecer la vocación turística del estado y consolidar a Guerrero como uno de los destinos preferidos tanto a nivel nacional como internacional.

En promedio, la entidad reportó 92.1 por ciento de ocupación hotelera, cifra que confirma la alta demanda turística durante este periodo.

Acapulco, Ixtapa y Taxco destacan en afluencia turística

Entre los destinos con mayor presencia de visitantes destaca Acapulco, que registró una ocupación promedio de 92.7 por ciento.

Dentro del puerto sobresale la zona Dorada, con 98.4 por ciento, seguida de la zona Diamante con 85.9 por ciento y la Bahía Histórica con 87.5 por ciento.

Por su parte, Ixtapa-Zihuatanejo reportó 93 por ciento de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los destinos con mayor preferencia entre los viajeros.

El Taxco de Alarcón, reconocido como Pueblo Mágico, alcanzó 90.4 por ciento de ocupación, reflejando el interés de los turistas por su riqueza cultural, histórica y arquitectónica.

Asimismo, el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca registró 86.7 por ciento de ocupación hotelera, acercándose al 90 por ciento y mostrando el creciente interés por nuevos destinos en la región de la Costa Grande.

Durante este puente vacacional, la Procuraduría del Turista del Estado de Guerrero mantiene atención permanente para orientar a los visitantes.

Su personal realiza recorridos en playas y zonas de mayor afluencia turística para ofrecer información sobre actividades, sitios de interés y recomendaciones de seguridad.

También se emiten medidas preventivas para los bañistas ante la presencia de oleaje elevado, con el objetivo de garantizar una estancia segura para quienes visitan los destinos turísticos del estado.